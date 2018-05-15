13:36
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Блоги Ольга Бродська
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Ольга Бродська

Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм

760
Мітинг на підтримку євреїв у Німеччині
Мітинг на підтримку євреїв у Німеччині / DW

Днями у Німеччині з'явилась нова посада — уповноважений федерального уряду з боротьби з антисемітизмом. Її обійняв колишній уповноваженим МЗС ФРН по відносинах з єврейськими організаціями і проблемам антисемітизму Фелікс Кляйн. У державі, яка досі морально і матеріально розплачується за Голокост, нині потрібно більше рук і мізків для боротьби з ненавистю до євреїв.

Звучить дико, але останнім часом євреям Німеччини і всього світу неспокійно. У центрі Берліна скоєно напад на єврея у кіпі, молодики спалюють прапор Ізраїля, власнику єврейського ресторану погрожують газовою камерою, німецькі репери через свої тексти передають ненависть до єврейського народу. Тут може бути ще кома, ще 10, 20 ком, бо у Німеччині знову "прокидається" антисемітизм.

Читайте також: Фірмовий "Совок": Adidas ностальгує за СРСР

Ангела Меркель вважає, що причина у біженцях:

У нас багато біженців, серед яких люди арабського походження, що привносять іншу форму антисемітизму в нашу країну.

Та мені здається, що справа в іншому. Після закінчення Другої світової війни змінилося не одне покоління, і та молодь, яка живе зараз, можливо навіть вже не бачила живих учасників війни. Не чула їхніх розповідей. Нова генерація не має до воєнних злочинів жодного стосунку, крім одного: вони народилися в Німеччині. З народження в їхні голови закладають, що німці винні, що вони найжахливіша нація, бо знищили мільйони людей тільки за те, що ті народилися євреями.

Коли німецькі школярі закінчують школу, вони найчастіше пропускають рік перед продовженням навчання і їдуть туди, де ще залишилися євреї, які пережили геноцид. Я особисто знайома з компанією таких мандрівників, що рік прожили в Україні і піклувалися про єврейських бабусь і дідусів. Вони витрачали свій час, гроші, сили, щоб доглядати за старенькими, тому що у них вже генетично закладений комплекс вини.

І наскільки правильна така політика, ми бачимо зараз. У молодих німців зриває дах, і добрі наміри постійно вибачатись перед єврейським народом перетворились на агресію. І їх можна зрозуміти: вони не винні перед євреями, і нав'язана вина викликає протест.

Цей висновок, до якого я дійшла, здається жахливим. Та так і є. Але, сподіваюся, в німецькому уряді теж розуміють це і знайдуть вихід з ситуації, що загострюється.

А поки що Президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер радить не носити кіпу.

Читайте також: Чим Уганда відрізняється від Росії?

Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини політики Публікації Новини Ізраїля Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 136
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 759
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1471
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4435
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3699
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук