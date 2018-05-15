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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

МЗС України: Консула в Гамбурзі відкликано на час службового розслідування

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України відкликало українського консула в Гамбурзі Василя Марушинця на час перевірки через нібито антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Павла Клімкіна.

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"Ми його вже відкликали для дисциплінарного провадження. Повинні з'ясувати кожну деталь... Завтра він буде в Києві, будемо розбиратися. Але якщо всі факти підтвердяться, тому що те, що ми бачили - це не обов'язково все, то, звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає", – сказав Клімкін в понеділок увечері в ефірі телеканалу АТR.

Міністр також додав, що Марушинець сам пояснить, що саме він хотів сказати своїми публікаціями.

У нас вільна країна, ніхто не буде перевіряти приватні Фейсбук-сторінки, але у всіх повинна бути відповідальність,
– підкреслив міністр.

14 травня глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що відкрито дисциплінарне провадження щодо консула України в Гамбурзі Василя Марушинця через нібито антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Згодом спікер Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца поінформувала про відсторонення Марушинця від виконання службових обов’язків на час проведення перевірки.

МЗС України однозначно засуджує всі прояви антисемітизму, ксенофобії, дискримінації як у суспільстві, так і в МЗС. Наразі консул у Гамбурзі відсторонений від виконання службових обов'язків, розглядається питання про його можливе відкликання найближчим часом,
– сказала М.Беца

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Теги: Новини України Новини політики МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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