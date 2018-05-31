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МИД Украины уволил консула, который "прославился" антисемитскими заявлениями

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Генерального консула Украины в Гамбурге уволили
Генерального консула Украины в Гамбурге уволили / timeforaction.in.ua

Дисциплинарная комиссия МИД Украины уволила с должности генерального консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Его обвинили в нарушении правил этического поведения и в выполнении действий, которые вредят авторитету государственной службы.

Об этом информируют на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Комиссия считает, что действия Василия Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы,
– говорится в сообщении.

Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), МИД собирается передать для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Напомним, 14 мая появилась информация о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает в соцсетях публикации антисемитского характера.

В частности, скандально известный блогер Анатолий Шарий сообщил, что дипломат разместил в своем Facebook такие публикации: "Жиды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, покарай жидов" , "Бабий Яр. Не жиды в 1941 году, а украинцы в 1918-1941 были здесь убиты" и тому подобное. Страница консула полностью для просмотра доступна только его друзьям. При этом Марущинец ранее заявлял, что его профиль в Facebook неоднократно блокировали.

Позже Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге Василия Марушинца на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины
Источник: 24 канал
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