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МЗС України звільнило консула, який "прославився" антисемітськими заявами

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Генерального консула України у Гамбурзі звільнили
Генерального консула України у Гамбурзі звільнили / timeforaction.in.ua

Дисциплінарна комісія МЗС України звільнила з посади генерального консула України в Гамбурзі Василя Марущинця. Його звинуватили у порушенні правил етичної поведінки та у виконанні дій, що шкодять авторитету державної служби.

Про це інформують на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

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Комісія вважає, що дії Василя Марущинця є несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби,
– йдеться у повідомленні.

Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), МЗС збирається передати для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 14 травня з'явилася інформація про те, що консул України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщує у соцмережах публікації антисемитського характеру.

Зокрема, скандально відомий блогер Анатолій Шарій повідомив, що дипломат розмістив в своєму Facebook такі публікації: "Жиди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай жидів" , "Бабин Яр. Не жиди в 1941 році, а українців 1918-1941 тут убито" тощо. Сторінка консула повністю для перегляду доступна тільки його друзям. При цьому Марущинець раніше заявляв, що його профіль у Facebook неодноразово блокували.

Пізніше Міністерство закордонних справ України відкликало українського консула в Гамбурзі Василя Марушинця на час перевірки через нібито антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Теги: Новини України Новини політики МЗС України
Джерело: 24 канал
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