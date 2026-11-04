111 миллионов долларов взяток: САП и НАБУ завершили расследование по делу "Мидас"

САП и НАБУ завершили расследование в отношении преступной организации в украинской энергетике. По данным следствия, фигуранты дела "Мидас" получили более 111 миллионов долларов и почти 12 миллионов евро неправомерной выгоды.

Прокурор принял решение о завершении досудебного расследования, о чем 4 ноября сообщили в САП.

Как действовала схема и вымогались откаты

По данным следствия, участники преступной организации установили коррупционный контроль над стратегическими предприятиями государственного сектора, прежде всего над АО "НАЭК "Энергоатом".

Главным источником незаконного обогащения стали систематические поборы с контрагентов. За возможность заключить новые договоры или продлить действие старых соглашений подрядчики должны были платить откат в размере от 10% до 15% от суммы уплаченных средств, установило следствие.

Если компании отказывались давать взятки, им блокировали выплаты за уже оказанные услуги или поставленную продукцию, либо вообще лишали статуса поставщика.

Для легализации незаконных доходов группировка обустроила отдельный офис в центре Киева.

Через этот офис велся строгий учет средств, полученных из энергетического сектора Украины, и "черная бухгалтерия", а также организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов или передача в собственность физическим лицам,

– сообщили в прокуратуре.

Антикоррупционеры добавили, что значительную часть финансовых операций, включая выдачу наличных, фигуранты проводили за пределами Украины.

В настоящее время по этому делу выделен еще ряд производств. В них правоохранители продолжают устанавливать другие факты коррупции и отмывания средств в интересах третьих лиц.

В САП напомнили, что в состав преступной группировки входили действующие и бывшие должностные лица энергетической отрасли, известный в СМИ бизнесмен и другие лица. По данным следствия, схема действовала с декабря 2020 года по ноябрь 2025 года.