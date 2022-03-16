В МИДе рассказали, какие перспективы и как обвинить Россию в военных преступлениях

Международный суд ООН 16 марта примет решение по делу российского вторжения в Украину. Речь идет о временных мерах, обязательных к исполнению.

Об этом сообщила представительница Украины в Международном суде ООН Оксана Золотарева. Она рассказала, что сегодня суд обнародует временные меры касаемо обвинений России в геноциде украинского народа.

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Украина просит суд приказать России прекратить войну

Украина просит суд приказать России прекратить войну Однако, отметила Золотарева, Международный суд не всегда делает то, чего ожидает истец.

Решение суда является обязательным для выполнения всеми государствами-членами ООН. Конечно, ожидаем, что Россия должна выполнить решение Международного суда. Даже если она не выполнит, это добавит нам дополнительные рычаги влияния, как на наших партнеров, так и международных организаций,

– объяснила Золотарева.

После оглашения временных мер суд уже будет рассматривать дело по существу. Украина будет настаивать на репарациях.

Золотарев подчеркнула: есть хороший пример, когда Россия захватила украинские военные корабли в 2019 году. Тогда было решение Международного трибунала по морскому праву. Он обязал отпустить моряков и корабли.

Украина должна говорить о нарушениях на всех площадках

Наша основная задача – фиксировать на всех возможных площадках нарушение прав Украины Россией,

– добавила Золотарева.

Военные преступления России расследуются Офисом генпрокурора Украины. Также дело уже рассматривает Международный уголовный суд, говорится об ответственности отдельных лиц за эти преступления.

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