Про це повідомила представниця України в Міжнародному суді ООН Оксана Золотарьова. Вона розповіла, що сьогодні суд оприлюднить тимчасові заходи щодо звинувачень Росії у геноциді українського народу.

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Україна просить суд наказати Росії припинити війну

Україна просить суд наказати Росії припинити війну. Проте, наголосила Золотарьова, Міжнародний суд не завжди робить те, чого очікує позивач.

Рішення суду є обов'язковим до виконання всіма державами-членами ООН. Звісно, очікуємо, що Росія мала б виконати рішення Міжнародного суду. Навіть, якщо вона не виконає це додасть нам додаткових важелів впливу, як на наших партнерів, так і міжнародних організацій,

– пояснила Золотарьова.

Після оголошення тимчасових заходів суд вже розглядатиме справу по суті. Україна наполягатиме на репараціях.

Золотарьова наголосила: є гарний приклад, коли Росія захопила українські військові кораблі у 2019 році. Тоді було рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Він зобов'язав відпустити моряків та кораблі.

Україна має говорити про порушення на всіх майданчиках

Наша основна задача – фіксувати на всіх можливих майданчиках порушення прав України Росією,

– додала Золотарьова.

Воєнні злочини Росії розслідуються Офісом генпрокурора України. Також справу вже розглядає Міжнародний кримінальний суд, мовиться про відповідальність окремих осіб за ці злочини.