Мифа о "непобедимых российских хакерах" больше не существует, – эксперт

Украинские киберспециалисты разрушили миф о "непобедимых российских хакерах" и пошли в контрнаступление, отмечает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

В то же время агентура России продолжает раскручивать в Европе тему киберугроз, хотя на самом деле россияне терпят поражение на киберфронте.

"Война в Украине разрушила миф о "непобедимых российских хакерах", как и "о второй армии в мире" и о других "аналоговнетах"... Кибербезопасность россиян постепенно двигается "строго по плану в хаотическом порядке" на другой берег Днепра", – Алексей Голобуцкий отметил, что киберспециалисты СБУ с начала февраля отбили уже более 3,5 тысячи кибератак на информационные ресурсы, реестры и органы власти.

"Киев, как и другие города-миллионники, хотели оставить без света и воды еще в сентябре. Тогда же – "положить" онлайн-банкинг и любые платежи в интернете. Как видим, не получилось – наши киберспециалисты сработали лучше. Сейчас СБУ отбивает в среднем по 10 атак в день и успевает навалять в ответ", – приводит статистику эксперт.

В то же время, украинские киберспециалисты не только обороняются, но и идут в наступление. Эксперт приводит примеры, когда украинская ІТ-армия получила доступ к системе энергетической компании в Ленинградской области. Тогда ряд городов в России сидели при свечах. Также украинские хакеры взломали базу Центробанка России, выложив в открытый доступ его базу данных.