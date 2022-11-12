Водночас агентура Росії продовжує розкручувати в Європі тему кіберзагроз, хоча насправді росіяни зазнають поразок на кіберфронті.

"Війна в Україні зруйнувала міф про «непереможних російських хакерів", як і "про другу армію в світі" і про інші "аналоговнєти"... Кібербезпека росіян поступово рухається "строго по плану в хаотическом порядке" на інший берег Дніпра", – вважає Олексій Голобуцький. Він зазначив, що кіберфахівці СБУ з початку лютого відбили вже понад 3,5 тисячі кібератак на інформаційні ресурси, реєстри та органи влади.

"Київ, як і інші міста-мільйонники, хотіли залишити без світла і води ще у вересні. Тоді ж – "покласти" онлайн-банкінг та будь-які платежі в інтернеті. Як бачимо, не вийшло – наші кіберфахівці спрацювали краще. Зараз СБУ відбиває в середньому по 10 атак в день і встигає наваляти у відповідь", – наводить статистику експерт.

Водночас українські кіберфахівці не лише обороняються, але й ідуть у наступ. Експерт наводить приклади, коли українська ІТ-армія отримала доступ до системи енергетичної компанії у Ленінградській області. Тоді низка міст у Росії сиділи при свічках. Також українські хакери зламали базу Центробанку Росії, виклавши у відкритий доступ його бази даних.