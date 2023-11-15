Самые популярные мифы о мобилизации во время военного положения в Украине рассказал представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он прокомментировал самые типичные "советы" адвокатов, юристов, экспертов.

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Миф. Должны быть свидетели при вручении повестки

Извещать граждан о том, что им следует прибыть в ТЦК и СП обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП.

Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения и т.п. ни в каких официальных документах речь не идет.

ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан

Правительство утвердило Положение о ТЦК и СП, четко определяющее, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Иными словами, ТЦК – это орган военного управления, а, соответственно, составная часть ВСУ, в законодательном поле существует.

Выписанная "на колене" повестка – недействительна

На самом деле четко определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и по блокпосту.

Вместо этого следует понимать, что повестки могут выписать не только в ТЦК и СП, на это также имеют полномочия: исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

Обратите внимание! Именно они действительно осуществляют уведомления военнообязанных по месту их жительства. Если повестка заполнена полностью, а именно содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она действительно и законна. Обжаловать ее не получится. И только если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, то от повестки можно отказаться.

Если представитель ТЦК и СП остановили автомобиль и требуют взять повестку, нужно снимать на видеокамеру.

На самом деле все точно наоборот – если автомобиль остановили на блокпосту, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку, снимать этот процесс на видеокамеру категорически запрещено. Попросите показать документы.

Повестки можно игнорировать

Эти действия являются административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение может быть возбуждено уголовное производство, предусматривающее штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ.

А за игнорирование "боевой повестки" предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы.

В отношении уклоняющихся не применяют норму уголовного права

Судьи действительно выносят преимущественно условные наказания сроком 1 – 2 года, это связано с тем, что обычно правонарушители раскаиваются в совершенном. Впрочем, следует понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от мобилизации.