Найпопулярніші міфи про мобілізацію під час воєнного стану в Україні розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він прокоментував найтиповіші "поради" адвокатів, юристів, експертів.

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Міф. Мають бути свідки при врученні повістки

Оповіщати громадян про те, що їм слід прибути до ТЦК та СП зобов'язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності за розпорядженням ТЦК та СП.

Громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки. А от щодо двох свідків, відеофіксації процесу оповіщення тощо в жодних офіційних документах не йдеться.

ТЦК та СП не мають юридичних підстав мобілізовувати громадян

Уряд затвердив Положення про ТЦК та СП, яке чітко визначає, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Інакше кажучи, ТЦК – це орган військового управління, а, відповідно, складова частина ЗСУ, в законодавчому полі існує.

Виписана "на коліні" повістка – недійсна

Насправді чітко визначено зразок повістки, але ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення. Вона може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, так і на блокпосту.

Натомість варто розуміти, що повістки можуть виписати не лише в ТЦК та СП, на це також мають повноваження: виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП.

Зверніть увагу! Саме вони дійсно здійснюють оповіщення військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання. Тож, якщо повістка заповнена повністю, а саме містить такі дані: прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, – вона є дійсною та законною. Оскаржити її не вийде. І лише, якщо дані військовозобов'язаного вносили у частково заповнений бланк, то від повістки можна відмовитись.

Якщо представник ТЦК і СП зупинили автомобіль та вимагають взяти повістку – треба знімати на відеокамеру

Насправді все точно навпаки – якщо автомобіль зупинили на блокпосту, перевіряють ваші документи, вантаж, транспортний засіб, вручають повістку, то знімати цей процес на відеокамеру категорично заборонено. Можна попросити показати документи.

Повістки можна ігнорувати

Ці дії є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне правопорушення може бути відкрите кримінальне провадження, яке передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень або рік виправних робіт.

А за ігнорування "бойової повістки" передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі.

Щодо ухилянтів не застосовують норму кримінального права

Наразі судді дійсно виносять переважно умовні покарання строком 1 – 2 роки, це пов'язано із тим, що зазвичай правопорушники розкаюються у вчиненому. Втім, слід розуміти, що кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від мобілізації.