Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже заявил, что Украина может получить самолеты МиГ-29 в течение 4 – 6 недель.

Смотрите также Их сразу можно бросать в бой, – эксперт по международной безопасности о передаче Украине МиГ-29

По словам Самуся, Словакия готова предоставить 10 таких истребителей. Еще несколько десятков есть у поляков. Однако пока точно неизвестно, какое количество из них выделят Киеву.

Польша и Словакия могли модернизировать МиГ-29

Аналитик напомнил, что Польша уже давно заявляла о намерениях поделиться с Украиной советскими истребителями. Однако затем Варшава взяла паузу. Похожая ситуация возникла и со Словакией.

У меня есть подозрение, что эти вроде бы отказы предоставлять нам самолеты были связаны с тем, что Миг-29 модернизировали,

– предположил Самусь.

Как объяснил заместитель директора Центра исследования армии, советский самолет МиГ-29 отличается от современных F-16 или Eurofighter, прежде всего, своим радиолокационным оборудованием.

Радары на современных истребителях позволяют осуществлять целеуказание для любого вооружения, например, для ракет класса "воздух – воздух" за несколько десятков, а, возможно, и до сотни километров.

Михаил Самусь предположил, какие МиГ-29 могут предоставить Украине: смотрите видео

Какие преимущества получит Украина

Самусь выразил надежду, что именно такое радиолокационное оборудование могли установить на советские МиГ в рамках модернизации.

Это сразу вывело бы украинскую авиацию хотя бы на уровень российской. Если бы украинская авиация получила такие возможности радаров, то россияне не могли бы позволить себе даже приблизиться к воздушному пространству Украины. Ведь вражеские самолеты сразу бы сбивали,

– рассказал аналитик.

Он добавил, что модернизация также дала бы возможность интегрировать на советские истребители западное оружие класса "воздух – воздух", а, возможно, и для нанесения наземных ударов.

Какую роль истребители МиГ-29 могут сыграть в войне

Самусь отметил, что было бы хорошо, если хотя бы часть словацких и польских МиГ-29 была модернизирована именно до такого уровня.

Тогда даже одна эскадрилья таких самолетов существенно повысила бы возможности украинской авиации. Конечно, это не то же, что эскадрилья F-16. Но модернизированные МиГ-29 существенно приблизили бы нас к возможностям западной авиации,

– рассказал аналитик.

Заместитель директора Центра исследования армии подчеркнул, что усиление модернизированной авиацией было бы очень кстати в условиях предстоящего контрнаступления ВСУ. Ведь тогда Украине будет очень важно иметь господство в воздухе.

МиГ-29 для Украины: коротко