Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже заявил, что Украина может получить самолеты МиГ-29 в течение 4 – 6 недель.
Смотрите также Их сразу можно бросать в бой, – эксперт по международной безопасности о передаче Украине МиГ-29
По словам Самуся, Словакия готова предоставить 10 таких истребителей. Еще несколько десятков есть у поляков. Однако пока точно неизвестно, какое количество из них выделят Киеву.
Польша и Словакия могли модернизировать МиГ-29
Аналитик напомнил, что Польша уже давно заявляла о намерениях поделиться с Украиной советскими истребителями. Однако затем Варшава взяла паузу. Похожая ситуация возникла и со Словакией.
У меня есть подозрение, что эти вроде бы отказы предоставлять нам самолеты были связаны с тем, что Миг-29 модернизировали,
– предположил Самусь.
Как объяснил заместитель директора Центра исследования армии, советский самолет МиГ-29 отличается от современных F-16 или Eurofighter, прежде всего, своим радиолокационным оборудованием.
Радары на современных истребителях позволяют осуществлять целеуказание для любого вооружения, например, для ракет класса "воздух – воздух" за несколько десятков, а, возможно, и до сотни километров.
Михаил Самусь предположил, какие МиГ-29 могут предоставить Украине: смотрите видео
Какие преимущества получит Украина
Самусь выразил надежду, что именно такое радиолокационное оборудование могли установить на советские МиГ в рамках модернизации.
Это сразу вывело бы украинскую авиацию хотя бы на уровень российской. Если бы украинская авиация получила такие возможности радаров, то россияне не могли бы позволить себе даже приблизиться к воздушному пространству Украины. Ведь вражеские самолеты сразу бы сбивали,
– рассказал аналитик.
Он добавил, что модернизация также дала бы возможность интегрировать на советские истребители западное оружие класса "воздух – воздух", а, возможно, и для нанесения наземных ударов.
Какую роль истребители МиГ-29 могут сыграть в войне
Самусь отметил, что было бы хорошо, если хотя бы часть словацких и польских МиГ-29 была модернизирована именно до такого уровня.
Тогда даже одна эскадрилья таких самолетов существенно повысила бы возможности украинской авиации. Конечно, это не то же, что эскадрилья F-16. Но модернизированные МиГ-29 существенно приблизили бы нас к возможностям западной авиации,
– рассказал аналитик.
Заместитель директора Центра исследования армии подчеркнул, что усиление модернизированной авиацией было бы очень кстати в условиях предстоящего контрнаступления ВСУ. Ведь тогда Украине будет очень важно иметь господство в воздухе.
МиГ-29 для Украины: коротко
- Варшава официально согласилась на общую передачу Украине самолетов МиГ-29 вместе с Братиславой.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь подчеркнул, что пора принять решение относительно МиГ-29 и подтвердил, что Польша официально согласилась вместе отправлять их в Украину.
- Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине оставшуюся в Польше часть истребителей МиГ-29, которая служит в ее военно-воздушных силах.