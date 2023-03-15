Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть заявив, що Україна може отримати літаки МіГ-29 упродовж 4 – 6 тижнів.
Дивіться також Їх одразу можна кидати в бій, – експерт з міжнародної безпеки про передачу Україні МіГ-29
За словами Самуся, Словаччина готова надати 10 таких винищувачів. Ще кілька десятків є у поляків. Однак наразі точно невідомо, яку кількість з них виділять Києву.
Польща та Словаччина могли модернізувати МіГ-29
Аналітик нагадав, що Польща вже давно заявляла про наміри поділитися з Україною радянськими винищувачами. Однак потім Варшава взяла паузу. Схожа ситуація виникла і зі Словаччиною.
У мене є підозра, що ці начебто відмови надавати нам літаки були пов'язані з тим, що Міг-29 модернізували,
– припустив Самусь.
Як пояснив заступник директора Центру дослідження армії, радянський літак МіГ-29 відрізняється від сучасних F-16 чи Eurofighter насамперед своїм радіолокаційним обладнанням.
Радари на сучасних винищувачах дозволяють здійснювати цілевказання для будь-якого озброєння, наприклад, для ракет класу "повітря – повітря" за кілька десятків, а, можливо, й до сотні кілометрів.
Михайло Самусь припустив, які МіГ-29 можуть надати Україні: дивіться відео
Які переваги отримає Україна
Самусь висловив сподівання, що саме таке радіолокаційне обладнання могли встановити на радянські МіГ у рамках модернізації.
Це одразу вивело б українську авіацію хоча б на рівень російської. Якби українська авіація отримала такі можливості радарів, то росіяни не могли б дозволити собі навіть наблизитися до повітряного простору України. Адже ворожі літаки одразу б збивали,
– розповів аналітик.
Він додав, що модернізація також дала б можливість інтегрувати на радянські винищувачі західну зброю класу "повітря – повітря", а, можливо, і для завдавання наземних ударів.
Яку роль винищувачі МіГ-29 можуть відіграти у війні
Самусь зазначив, що добре було б, якби хоча б частина словацьких та польських МіГ-29 була модернізована саме до такого рівня.
Тоді навіть одна ескадрилья таких літаків суттєво підвищила б можливості української авіації. Звісно, це не те саме, що ескадрилья F-16. Але модернізовані МіГ-29 суттєво наблизили б нас до можливостей західної авіації,
– розповів аналітик.
Заступник директора Центру дослідження армії наголосив, що посилення модернізованою авіацією було б дуже доречним в умовах майбутнього контрнаступу ЗСУ. Адже тоді Україні буде вкрай важливо мати панування у повітрі.
МіГ-29 для України: коротко
- Варшава офіційно погодилася на спільну передачу Україні літаків МіГ-29 разом з Братиславою.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь наголосив, що настав час ухвалити рішення щодо МіГ-29 і підтвердив, що Польща офіційно погодилась разом відправляти їх в Україну.
- Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні частину винищувачів МіГ-29, яка залишилася в Польщі та служить в її військово-повітряних силах.