В частности, при условии, что союзники по НАТО будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet, информирует 24 Канал.

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Польша может передать Украине МиГ-29

Президент Польши отметил, что его страна уже задекларировала готовность передать Украине истребители МиГ-29, но при условии обеспечения безопасности воздушного пространства союзниками.

"...Когда западные самолеты, по крайней мере временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а вскоре мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию,

– добавил Анджей Дуда.

Добавим, что лидер Польши также сказал, что Украина должна продолжать борьбу против России, но без тех объемов помощи, которые ранее предоставляла Польша. "Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать, а мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ей нужно", – сообщил Дуда.