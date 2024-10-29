Зокрема, за умови, що союзники по НАТО гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Radio Zet, інформує 24 Канал.

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Польща може передати Україні МіГ-29

Президент Польщі зазначив, що його країна вже задекларувала готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію,

– додав Анджей Дуда.

Додамо, що лідер Польщі також сказав, що Україна має продовжувати боротьбу проти Росії, але без тих обсягів допомоги, які раніше надавала Польща. "Я повинен сказати, що життя жорстоке. Україна повинна продовжувати воювати, а ми сьогодні не здатні передати їй таку кількість зброї, яка їй потрібна", – повідомив Дуда.