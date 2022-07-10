В ВСУ показали кадры из кабины МиГ-29
Вооруженные Силы Украины противостоят врагу не только сухопутно, но и в небе. Так, в Воздушных Силах ВСУ показали, какой вид открывается из одной из кабин "птичек" на Востоке, где сейчас идут самые ожесточенные бои.
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На опубликованных кадрах украинские истребители МиГ-29. Они прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.
Как отметили в ведомстве, именно так выглядит передний край обороны на Востоке Украины.
МиГ-29 на Востоке: смотрите видео
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: свежие потери врага
Ежедневно наши военные отправляют личный состав россиян и их технику вслед за русским кораблем. Только за минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить около сотни врагов, а всего с начала войны – 37 300. Не меньше потерь и в военной технике. За более 5 месяцев войны они выглядят примерно так:
- Танков – 1 641,
- Боевых бронированных машин – 3 823,
- Артиллерийских систем – 834,
- РСЗО – 247,
- Средств ПВО – 108,
- Самолетов – 217,
- Вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,
- Крылатых ракет – 155,
- Кораблей и катеров – 15,
- Автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,
- Специальной техники – 66.
В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
Обратите внимание – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 137 день войны: смотрите видео