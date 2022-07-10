У ЗСУ показали кадри з кабіни МіГ-29

Збройні Сили України протистоять ворогу не лише сухопутно, а й у небі. Так, у Повітряних Силах ЗСУ показали, який вид відкривається з однієї з кабін "пташок" на Сході, де наразі тривають найзапекліші бої.

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На опублікованих кадрах українські винищувачі МіГ-29. Вони прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ.

Як зазначили у відомстві, саме так виглядає передній край оборони на Сході України.

МіГ-29 на Сході: дивіться відео

ЗСУ продовжують нищити окупантів: свіжі втрати ворога

Щодня наші військові відправляють особовий склад росіян та їхню техніку у слід за російським кораблем. Лише за минулу добу ЗСУ вдалось знищити близько сотні ворогів, а загалом від початку війни – 37 300. Не меншими є втрати і у військовій техніці. За понад 5 місяців війни вони виглядають приблизно так:

Танків – 1 641,

Бойових броньованих машин – 3 823,

Артилерійських систем – 834,

РСЗВ – 247,

Засобів ППО – 108,

Літаків – 217,

Гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

Крилатих ракет – 155,

Кораблів та катерів – 15,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,

Спеціальної техніки – 66.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.