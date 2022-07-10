У ЗСУ показали кадри з кабіни МіГ-29
Збройні Сили України протистоять ворогу не лише сухопутно, а й у небі. Так, у Повітряних Силах ЗСУ показали, який вид відкривається з однієї з кабін "пташок" на Сході, де наразі тривають найзапекліші бої.
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На опублікованих кадрах українські винищувачі МіГ-29. Вони прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ.
Як зазначили у відомстві, саме так виглядає передній край оборони на Сході України.
МіГ-29 на Сході: дивіться відео
ЗСУ продовжують нищити окупантів: свіжі втрати ворога
Щодня наші військові відправляють особовий склад росіян та їхню техніку у слід за російським кораблем. Лише за минулу добу ЗСУ вдалось знищити близько сотні ворогів, а загалом від початку війни – 37 300. Не меншими є втрати і у військовій техніці. За понад 5 місяців війни вони виглядають приблизно так:
- Танків – 1 641,
- Бойових броньованих машин – 3 823,
- Артилерійських систем – 834,
- РСЗВ – 247,
- Засобів ППО – 108,
- Літаків – 217,
- Гелікоптерів – 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,
- Крилатих ракет – 155,
- Кораблів та катерів – 15,
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,
- Спеціальної техніки – 66.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
Зверніть увагу – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 137 день війни: дивіться відео