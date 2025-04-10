Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Интересно Россияне "обнуляют" личный состав в мясных штурмах в Херсонской области, – "Атеш"

Как удар ВСУ повлияет на действия оккупантов в Херсонской области

Журналисты пишут, что истребитель Воздушных сил ВСУ, вероятно, модернизированный МиГ-29, забросил высокоточную бомбу в российский бункер на юге Украины в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, в результате этого удара погибло около 30 российских военных из командного состава. После попадания украинский дрон зафиксировал, как уцелевшие оккупанты пытались разбирать завалы вручную.

Подобные удары лишают четкого управления вражеские силы, а также значительно деморализуют личный состав. Нет руководства – нет высадки на наши острова,

– написал украинский блогер "Подсолнух".

81 самоходно-артиллерийский полк входит в состав 70-й мотострелковой дивизии, которая является частью 18-й общевойсковой армии России. Эта военная группировка обеспечивает огневое преимущество России на левом берегу Днепра.

Журналисты также пишут, что это уже, как минимум второй удар авиации ВСУ по российским бункерам в регионе за последние дни. 31 марта МиГ-29 нанес удар, вероятно, американской GBU-62 по бывшему советскому бункеру, который использовала российская командная группа.