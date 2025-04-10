Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Цікаво Росіяни "обнуляють" особовий склад у м'ясних штурмах в Херсонській області, – "Атеш"

Як удар ЗСУ вплине на дії окупантів на Херсонщині

Журналісти пишуть, що винищувач Повітряних сил ЗСУ, ймовірно модернізований МіГ-29, закинув високоточну бомбу у російський бункер на півдні України в Херсонській області.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок цього удару загинуло близько 30 російських військових із командного складу. Після влучання український дрон зафіксував, як вцілілі окупанти намагалися розбирати завали вручну.

Подібні удари позбавляють чіткого управління ворожі сили, а також значно деморалізують особовий склад. Нема керівництва – немає висадки на наші острови,

– написав український блогер "Соняшник".

81 самохідно-артилерійський полк входить до складу 70-ї мотострілецької дивізії, яка є частиною 18-ї загальновійськової армії Росії. Це військове угруповання забезпечує вогневу перевагу Росії на лівому березі Дніпра.

Журналісти також пишуть, що це вже, як мінімум другий удар авіації ЗСУ по російських бункерах у регіоні за останні дні. 31 березня МіГ-29 завдав удару, ймовірно, американською GBU-62 по колишньому радянському бункеру, який використовувала російська командна група.