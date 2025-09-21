Кто мог запретить Эстонии сбивать российские МиГи: эксперт удивил ответом
- Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Они находились там в течение 12 минут.
- Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предположил, почему никто не сбил российские самолеты.
Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Однако там не решились сбить вражеские самолеты.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство различных стран НАТО. Но реакция была достаточно слабой.
К теме Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну
Почему там не сбили МиГ-31?
Как отметил Романенко, НАТО пытается достаточно осторожно комментировать такие инциденты. Пока они не дошли до жестких и решительных действий. Вероятно, все это происходит из-за Соединенных Штатов.
США не позволяют их сбивать. Да и вообще продолжается история, где руководители стран НАТО не хотят принимать какие-то решения,
– сказал Романенко.
Уже были случаи, когда та же Эстония пыталась остановить танкер теневого флота России. Однако враг поднял один из своих самолетов для прикрытия. И НАТО никак на это не отреагировало.
В Польше также сначала не реагировали на пролеты российских беспилотников. Но потом они уже были вынуждены что-то делать, потому что Россия перешла к все более жестким действиям.
Польша дождалась. Они тоже имели указания от США. Сначала ничего не видели. Затем, когда уже накопилось, то говорили, что беспилотники залетают, но это случайно. А дальше уже произошла российская атака,
– отметил Романенко.
Диктатор Путин понимает только силу. НАТО должно значительно жестче реагировать на такие инциденты, чтобы Россия больше не позволяла себе такого.
Агрессивные действия России в отношении стран НАТО: коротко
- 19 сентября три самолета МиГ-31 находились в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут. В России, конечно же, рассказывали, что они ничего такого не делали.
- Дональд Трамп выразил обеспокоенность из-за этого инцидента. Он сказал, что ему это не нравится.
- В ночь на 10 сентября Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по Польше. Ранее единичные российские дроны уже залетали и в Польшу, и в Румынию.