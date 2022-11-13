В воскресенье, 13 ноября, с утра было неспокойно и несколько раз объявляли воздушную тревогу. Опасность действительно была для обычных украинцев, потому что оккупанты испытывали свои истребители с мощными ракетами.

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Фотодоказательства полета "Кинжала"

Сообщают, что путинские воины всего испытывали летательные аппараты МиГ-31К, на котором находилась ракета "Кинжал".

У мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" появились фотодоказательства, что МиГ-31К с регистрационным номером RF-92339, летавший над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2,

– написали активисты.



Российский МиГ-31К / Фото Belarusian Hajun project

Заметим! Это первое фото в сети, на котором виден МиГ-31К ВКС России под номером RF-92339, который, вероятно, переносил ракету "Кинжал".

Важно отметить, что россияне переоборудовают свои истребители для опасных ракет. Ранее появлялась информация, что модифицировали только МиГ-31К с номером – 92462, а теперь уже известно о – 92339.

Какие особенности "Кинжалов" Кинжал – это гиперзвуковой ракетный комплекс российской армии, что не является совершенно новой разработкой, а модифицированной версией баллистической ракеты системы "Искандер". В России он появился в 2017 году. После начала полномасштабного вторжения захватчики запустили всего несколько ракет такого типа по Украине, поскольку имеют их запасы в очень ограниченном количестве. Сбивать "Кинжалы" Вооруженным Силам крайне тяжело.

Источник: Кинжал – это гиперзвуковой ракетный комплекс российской армии, что не является совершенно новой разработкой, а модифицированной версией баллистической ракеты системы "Искандер". В России он появился в 2017 году. После начала полномасштабного вторжения захватчики запустили всего несколько ракет такого типа по Украине, поскольку имеют их запасы в очень ограниченном количестве. Сбивать "Кинжалы" Вооруженным Силам крайне тяжело.Источник: Chas.news

Напомним, спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат говорил, что в России остались всего 120 ракет "Искандер". Также он подчеркнул, что ракеты Х-101 и "Калибр" оккупанты могут производить самостоятельно.

Значительно чаще захватчики используют иранские дроны-камикадзы, однако их украинская армия научилась оперативно ликвидировать.

Достойно внимания – будут ли оккупанты массированно обстреливать Украину в понедельник, 14 октября: смотрите видео