Миграционная служба временно останавливает выдачу украинских паспортов
1 марта 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:МИД Украины
В условиях военного положения в Украине временно прекращают предоставление некоторых административных услуг. В частности, речь идет об изготовлении паспорта гражданина Украины.
Документы не будут доставлены в территориальные органы. Кроме того, Миграционная служба не будет вклеивать фотографии в паспорта по достижению 25 и 45 лет.
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Сейчас украинцы должны носить с собой:
- украинский паспорт в форме книжечки или карты;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
Иностранцы или лица без гражданства:
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.