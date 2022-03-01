Миграционная служба временно останавливает выдачу украинских паспортов

В условиях военного положения в Украине временно прекращают предоставление некоторых административных услуг. В частности, речь идет об изготовлении паспорта гражданина Украины.

Документы не будут доставлены в территориальные органы. Кроме того, Миграционная служба не будет вклеивать фотографии в паспорта по достижению 25 и 45 лет.

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Сейчас украинцы должны носить с собой:

украинский паспорт в форме книжечки или карты;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Иностранцы или лица без гражданства: