Миграционная служба временно останавливает выдачу украинских паспортов

1 марта 2022 , 19:06
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Источник:

МИД Украины

В условиях военного положения в Украине временно прекращают предоставление некоторых административных услуг. В частности, речь идет об изготовлении паспорта гражданина Украины.

Документы не будут доставлены в территориальные органы. Кроме того, Миграционная служба не будет вклеивать фотографии в паспорта по достижению 25 и 45 лет.

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Сейчас украинцы должны носить с собой:

  • украинский паспорт в форме книжечки или карты;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Иностранцы или лица без гражданства:

  • вид на постоянное проживание;
  • вид на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Автор: Софія Мінджоса