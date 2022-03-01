Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Крім того, Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.

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Зараз українці повинні носити з собою:

український паспорт у формі книжечки або картки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Іноземці або особи без громадянства:

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

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