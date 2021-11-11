Миграционный кризис: Кремль успешно воспользовался ситуацией, пока украинцы ссорятся между собой

Пока мир вокруг все больше погружается во тьму, в Украине продолжаются внутриполитические баталии. Власть и оппозиция обмениваются ударами, как на боксерском ринге. Медиа живо комментируют этот поединок, обсасывая малейшие его детали. Далее читайте на украинском.

Більшість розмов не про ідеї, а пустопорожні балачки про образи та плітки. Хто що сказав, хто в яке крісло сів та хто з якого крісла вилетів. Всі, хто не живе на Печерських пагорбах, втомлено спостерігають за цим політичним театром з голубих екранів.

Важливо На засіданні РНБО обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю та санкції

Пам'ятаю, як одна старенька жінка (вона лежала в лікарняній палаті з моєю мамою) якось попросила мене включити телевізор, побачила там політичне ток-шоу і відразу попросила перемкнути. З коментарем "Вони там тільки сваряться на камеру, що розумного я можу від них почути". Нормальна реакція здорової людини на черговий студійний балаган. От тільки як ця жінка має сформувати свою політичну позицію і підтримати когось із політиків, якщо від політиків нічого путнього вона не чує?

Між тим, навкруги нашої зануреної у внутрішньополітичні чвари країни світ стає все небезпечнішим. В світовій економіці відбувається тектонічна зміна – повернення високої інфляції та повсюдного зростання цін.

Ми разом з усією Європою зараз відчуваємо це на собі у вигляді високих цін на паливо та енергоносії. Наступного ж року відчуємо у вигляді зростання цін на харчі, адже слід за високими цінами на добрива (які виробляються з дорогого нині природного газу) та паливо зростуть і ціни на аграрну продукцію.

А в нас все балачки, образи та плітки…

Далі ж зміни поширяться на світову фінансову систему, коли центральні банки розвинених країн змушені будуть припинити друк грошей і підняти відсоткові ставки. Ера доступних грошей у світі, в яку для нашої країни фінансування все одно залишалося доволі дорогими, завершиться. В наших новинах і так вже міцно закріпилися рубрики про транші МВФ та кількість взятих Мінфіном в борг коштів на черговому аукціоні облігацій. В еру дорогих грошей ці рубрики лише розширяться.

Чим нам тоді допоможуть політичні балачки, образи та плітки?

Наш екзистенційний ворог – Кремль, успішно скористався ситуацією. Вперше в історії поставки енергоносіїв до Європи були так масштабно використані росіянами як зброя. Притримуючи постачання, не заповнюючи газові сховища (які вони до того багато років скуповували), росіяни "хакнули" європейський газовий ринок і розкрутили ціни на ньому до небачених висот.

До теми Лукашенко попід ручку з Путіним грається в міграційну війну

Європейські країни зненацька стикнулися з нестачею критичного ресурсу – і замість того, щоб чинити росіянам організований опір, здебільшого здаються на їхню милість. За підтримки більшості німецького політикуму, Росія добудувала та готується запустити "Північний потік-2", який дозволить позбавити Україну транзиту. Тепер короткозорим та зануреним у власні справи західноєвропейським елітам буде ще легше обмежитися "глибоким занепокоєнням" у разі наступу росіяни на Україну, або провокацій в інших східноєвропейських країнах.

Чи зупинимо ми росіян балачками про те, хто яке крісло втратив і хто яке посів?

Прямо зараз білоруська влада – очевидно, за підтримки Росії – створює штучну міграційну кризу на кордоні з Польщею. Білоруські силовики звозять туди тисячі мігрантів з Близького Сходу і прямо штовхають їх на прорив польського кордону. Інколи буквально: є відео, як білоруський силовик штовхає жінку прямо на паркан з колючого дроту, щоб вона крізь нього провалилася на польський бік.

Якщо Білорусь і до нашого кордону повезе мігрантів, поговоримо з ними про українські політичні інтриги?

Якось в ефірі одного популярного ток-шоу я порівняв сучасну політичну дискусію в Україні з обговоренням, хто в кого вкрав курей на хуторі. У той час, коли цей хутір оточили татаро-монголи і готуються його спалити.

А я б не хотів, щоб нашу країну спалили під обсмоктування чергової заміни чергового політика в черговому кріслі. Давайте, нарешті, говорити про реальні проблеми і реальні рішення. Про ідеї, які врятують країну, та про стратегії їх втілення. Адже справжня політика полягає саме в цьому, а не в балачках, образах та плітках.