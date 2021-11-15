Миграционный кризис может закончиться с наступлением морозов, – эксперт предостерег Украину
Источник:24 канал
Украине нужно мгновенно реагировать на миграционную угрозу, сложившуюся на границе Польши и Беларуси. Независимо от того, как закончится противостояние – Украине может угрожать опасность уже с наступлением морозов.
Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире 24 канала. Он заверил, что мигрантов могут направить на границу с Украиной.
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Почему кризис угрожает Украине
"Противостояние может закончиться с наступлением морозов, как только температура снизится до -5 или -10 градусов. Люди не выдержат в палатках возле костра. Будет бунт", – считает Жданов.
Военный эксперт заверил, что не столь важно, как закончится история с мигрантами на границе с Польшей.
"Независимо от того, будет ли сценарий позитивный для Беларуси и России или негативный – те тысячи мигрантов нужно куда-то девать. Я боюсь, что их могут перенаправить на юг, говоря о том, что есть граница с 4 странами ЕС", – отметил эксперт.
Им могут предложить пересечь границу с нашей страной. Нам нужно тщательно готовиться уже сегодня,
– подытожил Жданов.
Военный эксперт спрогнозировал, когда завершится миграционный кризис: смотрите видео
Украина укрепляет границу с Беларусью
- На фоне кризиса Украина занялась укреплением границы с Беларусью.
- Действия координируют с Польшей и Литвой, ведь все три страны пытаются преодолеть миграционный кризис.
- В МИД Украины заявили, что признают этот кризис "искусственно созданным".
- Министр Дмитрий Кулеба заверил, что не следует исключать никаких сценариев.