Во что выльется "интеллектуальная" эмиграция
С 24 февраля за границу выехали около 8 миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети. Однако были также студенты высших учебных заведений и выпускники.
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Отток мозгов (brain drain) – проблема, характерная для большинства постконфликтных сообществ. Для Украины она чревата уменьшением налоговых и валютных поступлений, инфляцией человеческого капитала, оттоком инвестиций и сворачиванием процессов диверсификации экономики.
Со своей стороны это повлияет на появление кризисных явлений в социальной сфере, сокращение расходов из государственного бюджета и падение уровня жизни. На фоне разрухи, причиненной преступлениями рф, без адекватного реагирования со стороны высшего руководства Украины реализация такого сценария приведет к новым массовым беспорядкам на внутреннем уровне.
Остановить отток мозгов можно только путем предоставления украинцам гарантий, подкрепленных реформами в законодательной сфере, надежным правоприменительным механизмом, взвешенной внутренней и внешней политикой.
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Приоритетными являются гарантии в сфере безопасности
Согласно уже упомянутому исследованию Львовского ІТ-кластера, 79% ІТ-специалистов готовы распаковать чемоданы в случае утверждения суверенитета Украины в границах 1991 года: с Крымским полуостровом, Донецкой и Луганской областями. Следовательно, территориальная целостность и реинтеграция деоккупированных территорий должны оставаться приоритетом нашего государства.
Кроме того, Украине следует начать не только рисовать карандашом, но и наводить ручкой контуры собственной безопасности: либо через механизм получения гарантий от дружественных государств (очевидно, не таких, как в Будапештском меморандуме), либо путем интенсификации отношений с НАТО.
Неизбежно Украине придется ответить на "российский вопрос": до диффузии рф на политической карте мира следует максимально обезопасить себя от токсического соседства. Завершение вооруженного конфликта не должно означать остановку наращивания военной мощи: это должно отразиться в оборонном бюджете, расходах на Вооруженные Силы, усовершенствовании системы защиты гражданского населения (такое желанное "закрытие неба", остановки-укрытия и т.п.).
Правовые гарантии
Украинцы не будут платить за безопасность ценой своих прав и свобод. До полномасштабного вторжения нерешенными оставались сложные вопросы, ответы на которые после завершения вооруженного конфликта должны быть мгновенными и смелыми.
Следует, наконец, взвешенно подойти к разработке языковой политики, в сердце которой должно быть понимание: украинцы как нация – это украиноязычные и русскоязычные патриоты, а принуждение стимулирует отталкивание. Основное внимание следует уделить гармонизации национального права с высокими стандартами ЕС, самое главное – в сфере верховенства права, демократии, защиты прав человека и борьбы с коррупцией.
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Экономические гарантии
По подсчетам, общий урон только прямого ущерба Украине в связи с агрессией рф достигает 108 миллиардов долларов. По оценке Министерства развития общин и территорий в Украине, уже разрушены или повреждены 116 тысяч жилых домов. Таким образом, части украинцев просто некуда возвращаться, а воссоединение семьи может стать критическим обстоятельством для эмиграции, в частности, и оттока мозгов.
Неблагоприятным фактором является и разрушение учебных заведений и крупных индустриальных объектов. Следовательно, одной из первоочередных задач правительства является разработка механизма возмещения ущерба, как на национальном, так и на международном уровне путем поиска инстанций и партнеров в борьбе за взыскание репараций с рф для восстановления.
Следует также "успокоить гривну", ведь к переезду подталкивает недовольство фактическим уменьшением доходов из-за двойного курса Национального банка. Помочь сохранению мозгов может заключение соглашений с европейскими государствами по сохранению налогового резидентства украинских беженцев с обязательным условием действия такого бенефита до завершения вооруженного конфликта.
Иначе, по меньшей мере, "цифровые кочевники" воспользуются номад-визами, выданными Хорватией, Португалией и другими государствами, куда переедут насовсем. Наконец, общая налоговая либерализация, направленная не столько на уменьшение отчислений, сколько на увеличение прозрачности сферы, станет весомым аргументом остаться дома.
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Из brain drain в brain gain
У жителей Украины сомнений нет: наше государство – самое лучшее для жизни. Временные вызовы, спровоцированные рашистской лихорадкой соседей, могут быть преодолены, однако домашнего задания хватит всем: государственным органам, общественному сектору и каждому украинцу в отдельности.
Конечно, можно переехать за границу, однако следует помнить, что иностранные государства способны элегантно избавиться от украинцев, не развивающих их экономики.
В то же время, такого гармоничного и уже привычного для нас сочетания демократии, свободы и личной выгоды не существует больше нигде. Поэтому при предоставлении упомянутых гарантий победительница Украина может не только остановить отток мозгов, но и стимулировать их приток (brain gain), превратившись в то самое сердце Европы, которое пульсирует, обеспечивая ее существование в целом.
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