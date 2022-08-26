У що виллється "інтелектуальна" еміграція

З 24 лютого за кордон виїхали приблизно 8 мільйонів українців, переважно жінки та діти. Однак були також студенти закладів вищої освіти та випускники.

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Згідно з опитуваннями, саме ця категорія українців менше за інші прагне повернутися на Батьківщину після завершення збройного конфлікту. Окрім того, значна частина чоловічого населення України "сидить на валізах", очікуючи завершення дії Указу Президента про воєнний стан та рішення про демобілізацію. Такий відтік може спровокувати падіння цілих галузей економіки. Наприклад, розрахунки Львівського ІТ Кластера демонструють: за найгіршого сценарію Україну залишать приблизно 118 000 айтівців. Це понад половина IT-індустрії.

Відтік мізків (brain drain) – проблема, характерна для більшості постконфліктних спільнот. Для України вона загрожує зменшенням податкових та валютних надходжень, інфляцією людського капіталу, відтоком інвестицій та згортанням процесів диверсифікації економіки.

Зі свого боку це вплине на появу кризових явищ у соціальній сфері, скорочення видатків із державного бюджету та падіння рівня життя. На фоні розрухи, завданої злочинами рф, без адекватного реагування з боку вищого керівництва України реалізація такого сценарію призведе до нових масових заворушень на внутрішньому рівні.

Зупинити відтік мізків можна лише шляхом надання українцям гарантій, підкріплених реформами у законодавчій сфері, надійним правозастосовним механізмом, виваженою внутрішньою та зовнішньою політикою.

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Пріоритетними є гарантії у сфері безпеки

Згідно з уже згаданим дослідженням Львівського ІТ Кластера, 79% ІТ-спеціалістів готові розпакувати валізи у випадку утвердження суверенітету України в кордонах 1991 року: з Кримським півостровом, Донецькою та Луганською областями. Відтак, територіальна цілісність та реінтеграція деокупованих територій мають залишатися пріоритетом нашої держави.

Окрім того, Україні слід почати не лише малювати олівцем, але й наводити ручкою контури власної безпеки: чи то через механізм отримання гарантій від дружніх держав (очевидно, не таких як у Будапештському меморандумі), чи то шляхом інтенсифікації відносин з НАТО.

Неминуче Україні доведеться відповісти на "російське питання": до дифузії рф на політичній карті світу слід максимально убезпечити себе від токсичного сусідства. Завершення збройного конфлікту не повинно означати зупинку нарощування військової потуги: це має відобразитися в оборонному бюджеті, видатках на Збройні Сили, удосконаленні системи захисту цивільного населення (таке омріяне "закриття неба", зупинки – укриття тощо).

Правові гарантії

Українці не будуть платити за безпеку ціною власних прав та свобод. До повномасштабного вторгнення невирішеними залишалися складні питання, відповіді на які після завершення збройного конфлікту мають бути миттєвими та сміливими.

Національна правова та судова системи мають стати більш прозорими. Правоохоронні органи повинні повернути довіру населення, оскільки це матиме безпосередній вплив на притягнення росії та її високопосадовців до відповідальності, а, отже, на відшкодування шкоди. Україна зобов’язана створити струнку систему правосуддя перехідного періоду, забезпечити жертвам російських злочинів право на правду й продемонструвати громадянам, що спроможна карати зло й не залишати їх сам на сам.

Слід нарешті виважено підійти до розробки мовної політики, в серці якої має бути розуміння: українці як нація – це україномовні та російськомовні патріоти, а примус стимулює відштовхування. Основну увагу слід приділити гармонізації національного права з високими стандартами ЄС, найголовніше – у сфері верховенства права, демократії, захисту прав людини й боротьби з корупцією.

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Економічні гарантії

За підрахунками, загальна шкода лише прямих збитків Україні у зв’язку з агресією рф сягає 108 мільярдів доларів. За оцінкою Міністерства розвитку громад та територій в Україні, вже зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків. Таким чином частині українців просто нікуди повертатися, а возз'єднання сім’ї може стати критичною обставиною для еміграції, зокрема, й відтоку мізків.

Несприятливим фактором є й руйнування закладів освіти та великих індустріальних об'єктів. Відтак, одним із першочергових завдань уряду є розробка механізму відшкодування шкоди як на національному, так і на міжнародному рівні шляхом пошуку інстанцій та партнерів у боротьбі за стягнення репарацій з рф для відновлення.

Слід також "заспокоїти гривню", адже до переїзду підштовхує також невдоволення фактичним зменшенням доходів через подвійний курс Національного банку. Допомогти збереженню мізків може укладання угод з європейськими державами щодо збереження податкового резидентства українських біженців з обов'язковою умовою дії такого бенефіту винятково до завершення збройного конфлікту.

Інакше щонайменше "цифрові кочівники" скористаються номад-візами, виданими Хорватією, Португалією та іншими державами, в які переїдуть на зовсім. Врешті загальна податкова лібералізація, спрямована не так на зменшення відрахувань, як на збільшення прозорості сфери, стане вагомим аргументом залишитися вдома.

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З brain drain у brain gain

У мешканців України сумнівів немає: наша держава – найкраща для життя. Тимчасові виклики, спровоковані рашистською лихоманкою сусідів, можуть бути подолані, однак домашнього завдання вистачить усім: державним органам, громадському сектору й кожному українцю окремо.

Звісно, можна переїхати за кордон, однак слід пам'ятати, що іноземні держави здатні елегантно позбутися українців, які не розвивають їхні економіки.

Водночас такого гармонійного і вже звичного для нас поєднання демократії, свободи та особистої вигоди не існує більше ніде. Тож за умови надання згаданих гарантій переможиця Україна може не лише зупинити відтік мізків, але й стимулювати їхній притік (brain gain), перетворившись на те саме серце Європи, яке пульсує, забезпечуючи її існування в цілому.

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