Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что россияне потеряют рабочую силу. Также он добавил, что Россия думает, что имеет сервис обслуживания на самом высоком уровне, а на самом деле у них действует собственнический строй.

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Без мигрантов

По словам Шейтельмана, россияне останутся без интеллектуального потенциала, ведь кто-то в России должен работать. Россияне, как титульная нация, считают себя "чиновниками", которые могут всех сажать в тюрьмы, а те, кто приезжает – должен обязательно работать. Однако из-за массового выезда мигрантов, работать теперь будет некому.

"Это уже вторая волна выезда, первая была в начале полномасштабного вторжения. Тогда из России уехала половина мигрантов, потому что курс доллара упал и выгоднее жить было в своих странах. Есть даже программа Евросоюза, которая помогает мигрантам не ехать в Россию, а предлагает работу в Европе", – заметил политтехнолог.

Интересно! В большинстве мигранты бегут из России из-за мобилизации. Российская гвардия и полиция устроили рейд на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Правоохранители говорят, что якобы ищут среди сотрудника маркетплейса нелегалов и вылавливают уклонистов.

Собственнический порядок

Россияне считают, что у них высокий уровень сервиса и когда они приезжают жить в Тбилиси говорят, что здесь нельзя нормально проживать из-за "некачественной" сферы обслуживания.

"Я им (россиянам – 24 Канал) объяснял, что у вас там собственнический строй. Если хотите жить здесь, живите по здешним правилам. Был случай, когда россияне приехали в Израиль и начали предъявлять претензии, им ответили, что официанты в России – это таджики, а у них – это их дети. Поэтому в Израиле никто не будет "дрессировать" официантов и заставлять одевать смокинги вместо майки, шорт и тапочек", – отметил Шейтельман.

Действия Кремля в отношении мигрантов