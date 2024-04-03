Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що росіяни втратять робочу силу. Також він додав, що Росія думає, що має сервіс обслуговування на найвищому рівні, а насправді у них діє власницький лад.
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Без мігрантів
За словами Шейтельмана, росіяни залишаться без інтелектуального потенціалу, адже хтось в Росії має працювати. Росіяни, як титульна нація, вважають себе "чиновниками", які можуть всіх садити в тюрми, а ті, хто приїжджає – має обов’язково працювати. Однак через масовий виїзд мігрантів, працювати тепер буде нікому.
"Це вже друга хвиля виїзду, перша була на початку повномасштабного вторгнення. Тоді з Росії поїхала половина мігрантів, тому що курс долара впав і вигідніше жити було в своїх країнах. Є навіть програма Євросоюзу, яка допомагає мігрантам не їхати в Росію, а пропонує роботу в Європі", – зауважив політтехнолог.
Власницький лад
Росіяни вважають, що в них високий рівень сервісу і коли вони приїжджають жити в Тбілісі кажуть, що тут не можна нормально проживати через "неякісну" сферу обслуговування.
"Я їм (росіянам – 24 Канал) пояснював, що у вас там власницький лад. Якщо хочете жити тут, живіть за тутешніми правилами. Був випадок, коли росіяни приїхали в Ізраїль і почали висувати претензії, їм відповіли, що офіціанти в Росії – це таджики, а в них – це їхні діти. Тому в Ізраїлі ніхто не буде "дресирувати" офіціантів та заставляти одягати смокінги замість майки, шортів і капців", – зазначив Шейтельман.
Дії Кремля щодо мігрантів
- Владімір Путін планує змінити підходи до міграційної політики. За його словами, Росію мають можливість відвідувати та жити там лише ті, "хто поважає її традиції, мову та культуру".
- Після теракту в "Крокус Сіті Холі" мігранти з Таджикистану в Росії бояться відрядження на війну проти України. Вони стараються не виходити з дому. Тимчасом в Кремлі обіцяють більш жорсткі дії проти мігрантів.
- Мусульманські меншини в Росії можуть зазнати репресій після заяви Путіна покарати тих, хто стоїть за терактом у "Крокус Сіті Хол". Журналісти видання Al Jazeera заявляють, що теракти можуть мати на меті провокацію потужної репресивної відповіді.