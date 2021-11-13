Мигранты и танки: в Европе подыгрывают авантюре Путина

Путин идет ва-банк для достижения уступок со стороны Запада, устраивая сразу две провокации: стягивая войска ближе к украинской границе и разжигая миграционный кризис на польской и литовской.

Очевидно, что за обоими событиями стоит Кремль, который сегодня играет на нерешительности Европы. Давайте обсудим – чего добивается Путин и может ли миграционный кризис перерасти в открытую войну?

К теме Войска России на границе Украины: Кремль снова коварно блефует

Уже несколько недель мы слышим о всё новых перемещениях российских войск вблизи украинской границы. Мнения экспертов относительно мотивации Кремля разделились – одни заявляют, что Путин просто играет мускулами, другие призывают готовиться к войне.

Например, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть опасения относительно того, что Кремль может готовиться к повторению сценария 2014 года, то есть новому наступлению на Украину.



Путин подстрекает Киев на провокацию / Фото Getty images

Ради этого Путин всячески подстрекает Киев на какую-то провокацию, чтобы использовать это как повод. Но, как мы видим, Киев публично сохраняет спокойствие и даже заявляет о том, что ситуация вокруг границы под контролем и не стоит преувеличивать угрозу Кремля.

К тому же США достаточно отчетливо дали понять, что они также следят за ситуацией. А чтобы быть еще убедительнее, направили в Черное море свои эсминцы и бомбардировщики.

Поэтому можно сделать вывод, что без повода, даже надуманного, Кремль в атаку не пойдет и бряцание оружием пока не срабатывает.

Путин решил запугать Европу изощренным способом

Но, Кремлю сейчас как никогда нужна горячая точка, чтобы с позиции силы разговаривать с Западом и выбивать для себя как можно больше уступок и преференций.

Поэтому Путин решил запугать Европу более изощренным способом – атака мигрантов на белорусско-польской границе обостряется и главным оружием в руках Кремля оказался обезумевший диктатор Лукашенко.



В руках Кремля оказался обезумевший диктатор Лукашенко / Фото Getty images

Накануне вы могли слышать целый шквал обеспокоенных заявлений из ЕС и США по поводу миграционного кризиса в Европе. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на границе Польши и Беларуси не стоит рассматривать именно как "кризис", это скорее похоже на войну.

В НАТО осудили действия режима Лукашенко и заявили, что использование мигрантов для гибридной атаки является бесчеловечным, незаконным и неприемлемым.

Совбез ООН собрался на экстренное заседание для того, чтобы обсудить как разрешить сложившуюся опасную ситуацию, а уже на следующей неделе главы министерств внутренних дел стран ЕС соберутся на совещание, чтобы решить как коллективно бороться с гибридной угрозой.

Лукашенко готовится к силовому противостоянию

И у Европы есть все основания утверждать что это война, ведь режим Лукашенко при поддержке Кремля, действительно готовится к силовому противостоянию.

Во-первых, режим Лукашенко по факту взял в заложники мигрантов и использует их как оружие против ЕС. Вы можете задаться вопросом – почему мигранты просто не вернутся в свои страны, понимая, что они в ловушке между двумя границами?

Читайте также В Кремле волна истерики: Украина поставила на место российских боевиков

Как рассказал изданию "Ройтерс" один из мигрантов из Сирии, которому удалось прорваться в Польшу, белорусские силовики не пускают их назад в Минск и угрожая применить силу, заставляют штурмовать польскую границу.

Проще говоря, режим Лукашенко говорит мигрантам – отныне для вас путь только один – прямиком в Польшу.

Но и это не главное в этом кризисе. Польские власти уже давно предупреждали о том, что атака мигрантами – это только начало более масштабной гибридной войны двух режимов – российского и белорусского, против ЕС.

Полный выпуск "Теории заговора": смотрите видео

Начало масштабной гибридной войны

Кремль уже перебросил ближе к Польше свои истребители, якобы для патрулирования границы. Но, как будто этого мало, режим Лукашенко развернул на границе еще и системы ПВО и призвал Путина направить больше самолетов с ядерным зарядом на польскую границу.

Но и это еще не всё. Польское Минобороны заявило, что режим Лукашенко выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы. Соответствующее заявление и видео появилось в твиттере ведомства.



Путин банально устроил бойню на границе с ЕС / Фото Getty images

Адекватным ответом было бы закрыть границу, что частично и сделала Польша, но это вызвало просто истерику у Лукашенко. И, похоже, что и Минск и Москва только и ждали пока Варшава пойдет на решительные действия – это повод обвинить в нагнетании Польшу и усилить шантаж.

Напомню, Путин это не раз проворачивал в отношении Украины.

Лукашенко вдруг заявил, что полностью перекроет транзит для поляков через территорию

Беларуси. А дальше диктатор, явно по указке Путина, перешел к шантажу Европы газом, заявив, что готов перекрыть газопровод Ямал-Европа.

Читайте больше Путин в глубоком отчаянии: агрессия России подтолкнула НАТО к решительным действиям

В Европе эту угрозу восприняли скептически, мол, эта остановка будет дороже самому Минску, ведь он неплохо зарабатывает на транзите газа. Но, в Европе как-будто забывают, что за спиной у Лукашенко стоит Путин, который готов на всё ради своих амбиций.

Европа пытается договориться с авиакомпаниями

И перекрыть трубу, руками безумного Лукашенко – проще простого. И вот что с этим всем делать – Европа просто не знает, а потому прибегает к своей излюбленной тактике уговоров. Например, вместо того, чтобы засыпать Москву санкциями, Европа пытается договориться с авиакомпаниями, чтобы те не продавали билеты беженцам из Ближнего востока.

Но дальше всех пошла Ангела Меркель, которая уже дважды связалась с Путиным с просьбой как-то повлиять на Лукашенко, чтобы он угомонился.

Но ведь Путин именно этого и добивается. Путин банально устроил бойню на границе с ЕС, чтобы Европа приползла к нему просить помощи. И даже не сомневайтесь, когда ситуация накалится до предела, Путин потребует уступок от ЕС взамен на завершение гибридной атаки.



Меркель связалась с Путиным с просьбой повлиять на Лукашенко / Фото Getty images

И здесь авантюре Путина в очередной раз подыграла еще и Франция, МИД которой заявил, что не видит причастности Москвы к миграционному кризису, мол, это всё устроил лично Лукашенко.

Путин играет на этой нерешительности Европы

И Путин сейчас играет на этой нерешительности Европы – он создает целый ряд провокаций, которые может остановить только он – это и войска на украинской границе и мигранты на польской. Это своеобразные козыри в его руках, которые он использует в диалоге с Западом.

Путин прекрасно понимает, что с приходом Байдена, Запад медленно переосмысливает свое отношение к России, но пока этот же Запад только обсуждает решительные действия, Путин идет в атаку.

Сценариев развязки на украинской и польской границе всего два – или Запад идет на уступки Путину и он на время замораживает оба кризиса, или же эти кризисы как лавина будут разрастаться.

Рекомендуем Устала от заигрываний: когда Европа сможет избавиться от влияния Кремля

И если Запад не хочет постоянно находится в ловушке, пора начать вести себя с оответствующим образом – в ответ на каждую гибридную атаку нужно бить в самый эпицентр проблемы, то есть давить именно на Москву, а не делать вид, что она здесь не при чем.