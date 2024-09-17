Об этом УП сообщил собеседник в военных кругах. Отметим, что на должности командующего ОТГ "Харьков" Драпатий заменил Юрия Галушкина – это произошло в первые дни наступления россиян.

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Михаил Драпатий теперь командующий ОТГ "Луганск"

Сообщается, что Михаил Драпатий уже не первую неделю находится в должности командующего ОТГ "Лугаск". Он прибыл в оперативно-тактическую группировку примерно 5 – 10 сентября.

В его зоне ответственности теперь находится полоса от Белогоровки (Луганская область) до Торецка и Нью-Йорка (Донецкая область).

Из самых сложных точек этого направления – Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк.

До Драпатого ОТГ "Луганск" руководил полковник Евгений Ледовый.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый – бывший командир 2 механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, он отличился в мае 2014 года. Именно он вводил свои подразделения в Мариуполь для усиления подразделений, которые отражали штурм террористов.

Во время полномасштабного вторжения Драпатий отличился в освобождении правобережья Херсонской области в 2022 году. Он был одним из тех командиров, руководивших деоккупацией украинских территорий.

До января 2024 года Драпатий возглавлял оперативную группировку "Херсон". В феврале 2024 года он был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.