Про це УП повідомив співрозмовник у військових колах. Зазначимо, що на посаді командувача ОТУ "Харків" Драпатий замінив Юрія Галушкіна – це сталося у перші дні наступу росіян.

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Михайло Драпатий тепер командувач ОТУ "Луганськ"

Повідомляється, що Михайло Драпатий вже не перший тиждень перебуває на посаді командувача ОТУ "Лугаськ". Він прибув в оперативно-тактичне угруповання приблизно 5 – 10 вересня.

У його зоні відповідальності тепер перебуває смуга від Білогорівки (Луганщина) до Торецька та Нью-Йорка (Донеччина).

З найскладніших точок цього напрямку – Часів Яр, Торецьк та Нью-Йорк.

До Драпатого ОТУ "Луганськ" керував полковник Євген Ледовий.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий – колишній командир 2 механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Зокрема, він відзначився у травні 2014 року. Саме він вводив свої підрозділи до Маріуполя для підсилення підрозділів, які відбивали штурм терористів.

Під час повномасштабного вторгнення Драпатий відзначився у звільненні правобережжя Херсонської області у 2022 році. Він був одним із тих командирів, що керували деокупацією українських територій.

До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". У лютому 2024 року він був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.