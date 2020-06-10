Михаил Ефремов на момент ДТП был в авто один, никто другой не причастен
ДТП с актером Михаилом Ефремовым произошло вечером 8 июня в центре Москвы. За рулем внедорожника, который на скорости влетел в фургон и повлек смерть водителя, был сам артист и никто другой.
По крайней мере, именно так сообщают в пресс-службе МВД России. Там отмечают, что некоторые СМИ дали ложную информацию относительно обстоятельств аварии. Как говорится в сообщении, Ефремов на момент аварии был в машине один.
Накануне Ефремову избрали меру пресечения
Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, который совершил ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности,
– пишут в ведомстве.
Эти сведения подтверждают показания очевидцев. Они же в свою очередь успели снять на видео состояние Ефремова после аварии. На кадрах заметно, что артист ведет себя неадекватно и не ориентируется в пространстве.
На вопрос, употреблял ли он алкоголь, Ефремов ответил, что да.
ДТП с Ефремовым: главное
- Авария произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.
- Ефремов на "Jeep" вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов.
- Водителя фургона 57-летнего Сергея Захарова реанимировала скорая и в тяжелом состоянии увезла в больницу. До утра за его жизнь боролись медики, однако спасти его не удалось.
- Ефремов в аварии не пострадал. На видео с места аварии заметно, что он ведет себя неадекватно. Очевидцы утверждают, что он был пьяным.
- Медицинское обследование показало, что в крови Ефремова был алкоголь и следы наркотических веществ.
- Дело квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, приведших к смерти человека.
- Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
- На следующее утро после трагедии актер признался, что виноват в ДТП.
- Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.