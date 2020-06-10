ДТП с актером Михаилом Ефремовым произошло вечером 8 июня в центре Москвы. За рулем внедорожника, который на скорости влетел в фургон и повлек смерть водителя, был сам артист и никто другой.

По крайней мере, именно так сообщают в пресс-службе МВД России. Там отмечают, что некоторые СМИ дали ложную информацию относительно обстоятельств аварии. Как говорится в сообщении, Ефремов на момент аварии был в машине один.

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Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, который совершил ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности,

– пишут в ведомстве.

Эти сведения подтверждают показания очевидцев. Они же в свою очередь успели снять на видео состояние Ефремова после аварии. На кадрах заметно, что артист ведет себя неадекватно и не ориентируется в пространстве.

На вопрос, употреблял ли он алкоголь, Ефремов ответил, что да.

Эксклюзив RT

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Михаил Ефремов после ДТП пытается что-то объяснить сотрудникам ДПС pic.twitter.com/oSyIYDwUQB — RT на русском (@RT_russian) June 9, 2020

ДТП с Ефремовым: главное