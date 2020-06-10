ДТП з актором Михайлом Єфремовим сталася ввечері 8 червня у центрі Москви. За кермом позашляховика, що на швидкості влетів у фургон і спричинив смерть водія, був сам артист і ніхто інший.

Принаймні саме так повідомляють у пресслужбі МВС Росії. Там зазначають, що деякі ЗМІ дали неправдиву інформацію щодо обставин аварії. Як ідеться у повідомленні, Єфремов на момент аварії був в авто один.

Напередодні Єфремову обрали запобіжний захід

Інформація, розміщена в деяких ЗМІ та на інтернет-ресурсах про те, що водій, який скоїв ДТП 8 червня на Смоленській площі, в результаті якого потерпілий помер, знаходився в автомобілі не один, не відповідає дійсності,

– пишуть у відомстві.

Ці відомості підтверджують покази очевидців. Вони ж у свою чергу встигли зняти на відео стан Єфремова після аварії. На кадрах помітно, що артист поводить себе неадекватно та не орієнтується у просторі.

На питання, чи вживав він алкоголь, Єфремов ствердно відповів, що так.

Эксклюзив RT

⠀

Михаил Ефремов после ДТП пытается что-то объяснить сотрудникам ДПС pic.twitter.com/oSyIYDwUQB — RT на русском (@RT_russian) June 9, 2020

ДТП з Єфремовим: головне