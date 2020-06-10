Михайло Єфремов на момент ДТП був в авто один, ніхто інший не причетний
ДТП з актором Михайлом Єфремовим сталася ввечері 8 червня у центрі Москви. За кермом позашляховика, що на швидкості влетів у фургон і спричинив смерть водія, був сам артист і ніхто інший.
Принаймні саме так повідомляють у пресслужбі МВС Росії. Там зазначають, що деякі ЗМІ дали неправдиву інформацію щодо обставин аварії. Як ідеться у повідомленні, Єфремов на момент аварії був в авто один.
Напередодні Єфремову обрали запобіжний захід
Інформація, розміщена в деяких ЗМІ та на інтернет-ресурсах про те, що водій, який скоїв ДТП 8 червня на Смоленській площі, в результаті якого потерпілий помер, знаходився в автомобілі не один, не відповідає дійсності,
– пишуть у відомстві.
Ці відомості підтверджують покази очевидців. Вони ж у свою чергу встигли зняти на відео стан Єфремова після аварії. На кадрах помітно, що артист поводить себе неадекватно та не орієнтується у просторі.
На питання, чи вживав він алкоголь, Єфремов ствердно відповів, що так.
ДТП з Єфремовим: головне
- Аварія сталася ввечері 8 червня у районі Смоленської площі в Москві.
- Єфремов на "Jeep" вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів.
- Водія фургона 57-річного Сергія Захарова реанімувала швидка і у тяжкому стані забрала до лікарні. До ранку за його життя боролися медики, однак врятувати його не вдалося.
- Єфремов в аварії не постраждав. На відео з місця аварії помітно, що він поводиться неадекватно. Очевидці стверджують, що він був п’яним.
- Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь та сліди наркотичних речовин.
- Справу кваліфікували за статею про порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини.
- Єфремову загрожує до 12 років в'язниці.
- Наступного ранку після трагедії актор зізнався, що винен у ДТП.
- Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 серпня.