Умер заместитель мэра Харькова Михаил Фатеев

26 июля на 68-ом году скончался заместитель городского головы Харькова Михаил Фатеев. Игорь Терехов выразил соболезнования семье.

Фатеев был директором Департамента экономики и коммунального имущества, передает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Что известно о Михаиле Фатееве?

Мэр Игорь Терехов вспоминает Михаила Ивановича как "опытного управленца, специалиста высокого уровня и настоящего патриота Харькова".

Фатеев прошел большой профессиональный путь – от инженера до директора департамента и заместителя городского головы.

Его вклад в развитие города был весомым – от реформ в сфере коммунального имущества и поддержания экономической стабильности до реализации десятков важных инициатив.

Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в наших сердцах. Искренние соболезнования семье и близким. Силы вам пережить это горе,

– говорится в сообщении Терехова.

Напомним, что 24 июля в ДТП на Ивано-Франковщине погиб нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин. Он на мотоцикле врезался в трактор.