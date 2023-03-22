Ведь семья из города Васильевка Запорожской области. Федоров рассказал Obozrevatel, что в оккупацию попали его отец и родители его супруги Анастасии, пишет 24 Канал.

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Как семья министра выбралась из оккупации в Запорожье

Михаил Федоров рассказал, что его мать и бабушка успели уехать за день до полномасштабного вторжения России.

Но многие другие родственники остались и месяцы были в оккупации. Отец пострадал, у него был инсульт в первую неделю. Ему не смогли сразу помочь, поэтому он теперь стал инвалидом на всю жизнь,

– рассказал Михаил Федоров.

Министр продолжил, что знакомые вывезли отца в Мелитополь, и город уже был оккупирован.

"… Ему не успели помочь, поэтому он учится говорить, ходить, сейчас уже лучше", – заметил чиновник.

Михаил Федоров объяснил, что отца удалось перевезти на контролируемую Украиной территорию.

"Мы там сделали отдельную почти "спецоперацию", чтобы его вывезти. Это было тяжело, потому что россияне были дома у нас, а потом украли моего дядю. Они даже не поняли, почему его арестовали, там был внутренний хаос, и это помогло его спасти и вывезти", – рассказал Федоров.

Обратите внимание! Город Васильевка в Запорожье Россия начала оккупировать 28 февраля 2022 года. В это время местный городской совет сообщил, что к городу начали подступать военные группировки России.

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