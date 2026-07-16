Об этом Федоров рассказал во время брифинга перед уходом из Минобороны.

Какие предложения получал Федоров?

Помимо технологических гигантов, ситуацией вокруг отставки Михаила Федорова также интересовались международные партнеры, в частности министры.

Многие министры звонили, супертехгиганты уже предлагали работу, но я сказал: "Да, стоп. Мне очень приятно. Я думаю, что это наша внутренняя история". Международное давление – этого не должно быть. Это наше внутреннее дело, которое мы должны решить внутри страны, договориться, заключить новый Суспильнейший договор, остановить россиян в небе и на земле. Мы показали, что мы можем это делать,

– сказал Федоров.

По словам чиновника, после этого Украина должна заставить россиян пойти на мир на своих условиях, ведь другого сценария не существует.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.

Вечером следующего дня Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги работы. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ обеспечения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок через тендеры.

Стоит отметить, что до работы в Минобороны Федоров более шести лет возглавлял Министерство цифровой трансформации, где был одним из авторов цифровой экосистемы "Дия".

Предложение возглавить оборонное ведомство он получил 2 января 2026 года, после чего подал в отставку с поста вице-премьер-министра.