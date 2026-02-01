Показательно, – в Антикоррупционном совете объяснили, каких заместителей уволил Федоров и почему

Министр обороны Украины Михаил Федоров уволил пятерых заместителей. В частности, Николая Шевцова, Анну Гвоздяр, Александра Козенко, Владимира Заверуху, Анатолия Клочко.

Заместитель председателя Антикоррупционного совета при Минобороны и эксперт Независимой антикоррупционной комиссии Татьяна Николаенко рассказала 24 Каналу, что, по слухам, что Михаил Федоров может предложить первому заместителю Ивану Гаврилюку стать заместителем, который будет заниматься закупками. Однако детали неизвестны.

С чем связаны эти увольнения?

Татьяна Николаенко отметила, что уволили Николая Шевцова. Это заместитель, который занимался закупками. По ее словам, это человек Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поэтому это увольнение достаточно показательное.

Это было достаточно показательно в контексте тех слухов, которые распространяли мои коллеги-журналисты, что Федоров будет добиваться увольнения Сырского. Кроме того, когда я только начала говорить о замене Шмыгаля на Федорова, то слышала, что депутатам проговаривали, что якобы Федоров будет не просто министром. Это будет идти в конфигурации с заменой Сырского. Но потом президент лично сказал, что Сырского менять не будут,

– сказала она.

Есть первый заместитель Иван Гаврилюк. Он достаточно опытный, прекрасно разбирается во всем, что Украина закупает. Поэтому эта замена может происходить не просто так.

Были слухи, что Федоров может предложить Гаврилюку пойти на понижение и стать заместителем, который будет заниматься закупками. Но пока неизвестно, согласится ли Гаврилюк на такой перевод,

– подчеркнула эксперт.

Кроме того, с должности ушла Анна Гвоздяр. Когда Денис Шмыгаль соглашался быть министром обороны, в его подчинении должен был быть Укроборонпром. Сейчас он стал не просто министром энергетики, а вице-премьер-министром. Укроборонпром остался в его подчинении.

Поскольку у Михаила Федорова есть свое видение, что делать с Министерством обороны, как это реформировать, то, возможно, Анна Гвоздяр в этом контексте уже не является человеком, который может продолжать эту историю,

– предположила заместитель председателя Антикоррупционного совета при Минобороны.

Известно об увольнении Александра Козенко. Его называют человеком бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. В Министерстве обороны он был заместителем по развитию авиации.

Не знаю, что там развили. У нас есть какая-то группа заместителей, которых никто в жизни никогда не видел, и не понимает, чем они занимаются. Козенко был одним из таких. Есть несколько новостей, что он с кем-то встречался, о чем-то вел переговоры. Но какого-то эффекта от его присутствия в министерстве никто не объяснит. Это достаточно логичное решение относительно этого человека,

– считает Николаенко.

