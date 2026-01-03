Поможет ВСУ решить один вопрос: военный обозреватель предположил роль Федорова в Минобороны
- Михаил Федоров может быть назначен Министром обороны Украины для усиления беспилотной составляющей армии.
- Федоров поддерживает масштабную роботизацию армии, что могло бы компенсировать преимущество противника в живой силе.
Михаил Федоров последовательно выступает за масштабную роботизацию армии и увеличение количества дронов в ВСУ. Его назначение рассматривается как шаг к усилению беспилотной составляющей.
Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что технологический опыт Федорова может стать ключевым в масштабном внедрении беспилотных систем, которые помогут компенсировать преимущество противника в живой силе.
Как назначение Федорова главой Минобороны повлияет на фронт?
Дроны могут частично заменить живую силу, поскольку Украина сталкивается с проблемами мобилизации и комплектования войск.
Важно! Президент Зеленский сообщил, что Михаил Федоров рассматривается как возможный кандидат на должность Министра обороны Украины.
"Противник имеет численное преимущество, и эту ситуацию необходимо менять. Именно поэтому, по моему мнению, господин Федоров благодаря своим управленческим и технологическим способностям способен помочь Министерству обороны и Вооруженным силам Украины эффективно решить этот вопрос", – отметил Попович.
Что еще известно об обновлении правительства?
- Владимир Зеленский 2 января предложил главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента, и генерал согласился принять это предложение.
- Денису Шмыгалю Зеленский предложил занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Сейчас он возглавляет Министерство обороны Украины.
- Президент назначил Олега Иващенко на должность руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.