Задержание главы Тернопольского облсовета: в его кабинете нашли вещи, похожие на взрывчатку
Источник:20 минут
В кабинете главы Тернопольского облсовета Михаила Головко нашли предметы, похожие на взрывчатку. Полицию вызвали представители НАБУ, проводившие там обыски и следственные действия.
В кабинете главы Тернопольского облсовета Михаила Головко нашли, вероятно, взрывчатку. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в области Сергей Зюбаненко.
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Что нашли в кабинете Головка
26 июня НАБУ проводило обыски в помещении Тернопольского ОВА и кабинете председателя облсовета Михаила Головко. В кабинете Головка они обнаружили предметы, похожие на взрывоопасные. Или боеприпасы это, или взрывчатка, еще предстоит установить.
26 июня представители НАБУ обратились за номером 102, объяснили, что обнаруженные предметы, подобные взрывоопасным. Уехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они были допущены, осмотрели, изъяли, направили на экспертизу. Что это – будь то боеприпасы или взрывчатка – покажет экспертиза. Однако действительно такая регистрация была,
– сообщил Зюбаненко.
Почему НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета
- 26 июня стало известно, что детективы НАБУ задержали Михаила Головко и двух заместителей руководителя Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Их подозревают в извлечении неправомерной выгоды.
- По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. При этом эти работы были выполнены и приняты еще в 2022 году.
- После передачи третьего транша в размере более 600 тысяч гривен председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем".
- Интересно, что у ОВА требовали деньги, несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал Силам обороны Украины.