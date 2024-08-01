Соответствующую информацию журналистам сообщил сам Михаил Головко.

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Головко восстановили в должности

Как рассказал Михаил Головко, восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.

Решение суда о восстановлении Головко / фото Суспильне Тернополь

Чиновник пообещал предоставить комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский сказал, что о результатах суда знают, но ждут полного текста решения. Пока нет официального документа комментировать восстановление Головко в должности председателя облсовета не будут.

Что известно об увольнении Головко

Напомним, депутаты облсовета на заседание в октябре 2023 года уволили Михаил Головко. Решение приняли единогласно – 51 депутат высказался "за" отстранение главы. Тогда Головко заявил, что это было трудно назвать сессией, потому что она была инициирована на другую дату. Он пообещал, что обратится в суд, чтобы доказать свою правоту.

В июне 2023 года председателя Тернопольского облсовета задержали "на горячем" сразу после получения более 600 тысяч гривен.