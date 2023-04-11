10 апреля омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с военным, который только провернулся из плена: позвонив маме, боец не мог сдержать слез. 24 Канал рассказывает, что известно о военном.

К теме Украина вернула военную из Мариуполя "Наву": ее муж погиб за 3 дня до выхода из города

Был в плену ровно год

Военный на видео – Михаил Калашник – житель Оратовской общины в Винницкой области. Как пишет Общественное со ссылкой на родную тетю военного, защитник был в неволе год.

Военный попал в плен в Донецкой области.

Год назад, 10 апреля, был взят в плен в Донецкой области. Мы узнали об этом на следующий день через телеграмм-канал: россияне выложили видео, на котором он был виден. Самое главное, что мы знали: он жив и здоров,

– рассказала тетя военного – Светлана Яценко.

Михаилу 24 года

Парень отправился служить в армию, когда ему было 18 лет. Год по контракту прослужил в АТО, затем вернулся домой. Когда началось полномасштабное вторжение, его мобилизовали.

Родные рассказали, что за время пребывания Михаила в плену те обращались во все возможные координационные штабы, чтобы парня вернули.

Вчера, 10 апреля, он позвонил по телефону. Мы не знали, где он, что он, просто надеялись весь этот период, что с ним все хорошо,

– говорит Светлана Яценко.

У дома защитника ждут родители и сестра. В канун освобождения у Михаила родилась племянница.

Военный не сдержал слез, звоня по телефону маме: видео

Украинские защитники и защитницы возвращаются из плена

К слову, 10 апреля домой вернулась защитница Мариуполя Валерия Карпиленко ("Нава"). В мае Валерия в охваченном огнем Мариуполе потеряла мужчину, украинского пограничника с позывным "Борода", через три дня после женитьбы, которая состоялась на территории "Азовстали".

Важно! Всего из плена освободили 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Среди них – военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. Многие из них имеют тяжелые ранения, болезни или же получили пытки.