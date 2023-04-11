10 квітня омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону: зателефонувавши мамі, боєць не міг стримати сліз. 24 Канал розповідає, що відомо про військового.
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Був у полоні рівно рік
Військовий на відео – Михайло Калашник – житель Оратівської громади на Вінниччині. Як пише Суспільне з посиланням на рідну тітку військового, захисник був у неволі рік.
Військовий потрапив у полон на Донеччині.
Рік тому, 10 квітня, його взяли в полон в Донецькій області. Ми дізналися про це на наступний день через телеграм-канал: росіяни виклали відео, на якому його було видно. Найголовніше, що ми знали: він живий та здоровий,
– розповіла тітка військового – Світлана Яценко.
Михайлу 24 роки
Хлопець пішов служити в армію, коли йому було 18 років. Рік за контрактом прослужив в АТО, опісля повернувся додому. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його мобілізували.
Рідні розповіли, що за час перебування Михайла в полоні, ті звертались у всі можливі координаційні штаби, щоб хлопця повернули.
Учора, 10 квітня, він зателефонував. Ми не знали, де він, що він, просто надіялись увесь цей період, що з ним все добре,
– каже Світлана Яценко.
У дома на захисника чекають батьки та сестра. У переддень визволення у Михайла народилася племінниця.
Військовий не стримав сліз, телефонуючи мамі: відео
До слова, 10 квітня додому також повернулась захисниця Маріуполя Валерія Карпиленко ("Нава"). У травні Валерія в охопленому вогнем Маріуполі втратила чоловіка, українського прикордонника з позивним "Борода", через три дні після одруження, яке відбулось на території "Азовсталі".