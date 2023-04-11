10 квітня омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону: зателефонувавши мамі, боєць не міг стримати сліз. 24 Канал розповідає, що відомо про військового.

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Був у полоні рівно рік

Військовий на відео – Михайло Калашник – житель Оратівської громади на Вінниччині. Як пише Суспільне з посиланням на рідну тітку військового, захисник був у неволі рік.

Військовий потрапив у полон на Донеччині.

Рік тому, 10 квітня, його взяли в полон в Донецькій області. Ми дізналися про це на наступний день через телеграм-канал: росіяни виклали відео, на якому його було видно. Найголовніше, що ми знали: він живий та здоровий,

– розповіла тітка військового – Світлана Яценко.

Михайлу 24 роки

Хлопець пішов служити в армію, коли йому було 18 років. Рік за контрактом прослужив в АТО, опісля повернувся додому. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його мобілізували.

Рідні розповіли, що за час перебування Михайла в полоні, ті звертались у всі можливі координаційні штаби, щоб хлопця повернули.

Учора, 10 квітня, він зателефонував. Ми не знали, де він, що він, просто надіялись увесь цей період, що з ним все добре,

– каже Світлана Яценко.

У дома на захисника чекають батьки та сестра. У переддень визволення у Михайла народилася племінниця.

Військовий не стримав сліз, телефонуючи мамі: відео

До слова, 10 квітня додому також повернулась захисниця Маріуполя Валерія Карпиленко ("Нава"). У травні Валерія в охопленому вогнем Маріуполі втратила чоловіка, українського прикордонника з позивним "Борода", через три дні після одруження, яке відбулось на території "Азовсталі".

Важливо! Загалом з полону звільнили 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Серед них – військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Багато з них мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.