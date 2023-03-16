Сын солдата Калиневича просит присвоить его отцу звание Героя Украины посмертно

На сайте президента появилась петиция с просьбой присвоить солдату Калиневичу Михаилу Ярославовичу звание Героя Украины.

Автор петиции – Калиневич Максим Михайлович, сын погибшего защитника. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о Максиме Калиневиче

"Твое мисто" сообщает, что Михаил "Калина" родился в городе Каменка-Бугская Львовской области. Здесь получил образование, женился, воспитывал сына. К 2019 году мужчина присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины добровольцем. В ноябре 2022 ему исполнилось 48 лет.

Калиневич Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Он был водителем пулеметного взвода и выполнял боевые задания на территории ООС.

Полномасштабное российское вторжение "Калина" вместе с собратьями встретил на передовой в Донбассе. Их подразделение было в Луганской, Херсонской и Донецкой областях.

13 декабря Михаил попросил сына открыть сбор на автомобиль для бригады, но уже на следующий день, 14 декабря, его не стало. Защитник погиб во время обороны Бахмута – вблизи села Клищиевка он попал под вражеский минометный обстрел.

Похоронили "Калину" в родном городе. Дома Михаила ждали жена Ольга и сын Максим.

Сын просит присвоить отцу звание Героя Украины

Сын Михаила, Максим, заметил, что за годы службы его отец находился в самых горячих точках войны. Он убежден – его отец заслуживает звания Героя Украины.

Я обращаюсь к президенту Украины о награде моего отца Калиневича Михаила Ярославича. Он доказал своим преданным служением Украине, что он имеет право быть награжденным (посмертно) Государственной наградой Украины, за которую он отдал свою жизнь,

– написал Максим Калиневич.

У Михаила Калиневича 1 награда – за участие в зоне АТО его наградили отличием "Ветеран войны".

Максим Калиневич зарегистрировал26 января. По состоянию на 00:00 16 марта петиция набрала чуть больше 2 700 подписей.