Автор петиції – Калиневич Максим Михайлович, син загиблого захисника. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про Максима Калиневича

"Твоє місто" повідомляє, що Михайло "Калина" народився у місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Тут здобув освіту, одружився, виховував сина. До 2019 року чоловік приєднався до лав Збройних Сил України добровольцем. У листопаді 2022 року йому виповнилось 48 років.

Калиневич Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Він був водієм кулеметного взводу й виконував бойові завдання на території ООС.

Повномасштабне російське вторгнення Калина разом із побратимами зустрів на передовій на Донбасі. Їх підрозділ був у Луганській, Херсонській та Донецькій областях.

13 грудня Михайло попросив сина відкрити збір на авто для бригади, але вже наступного дня, 14 грудня, його не стало. Захисник загинув час оборони Бахмута – поблизу села Кліщіївка він потрапив під ворожий мінометний обстріл.

Поховали "Калину" у рідному місті. Вдома на Михайла чекали дружина Ольга і син Максим.

Син просить присвоїти батькові звання Героя України

Син Михайла, Максим, зауважив, що за роки служби його тато перебував у найгарячіших точках війни. Він переконаний – його батько заслуговує на звання Героя України.

Я звертаюсь до президента України про нагороду мого батька Калиневича Михайла Ярославовича. Він довів своїм відданим служінням Україні, що він має право бути нагородженим (посмертно) Державною нагородою України, за яку він віддав своє життя,

– написав Максим Калиневич.

Наразі у Михайла Калиневича 1 нагорода – за участь в зоні АТО його нагородили відзнакою "Ветеран війни".

Довідка. Максим Калиневич зареєстрував петицію 26 січня. Станом на 00:00 16 березня петиція набрала трохи більше 2 700 підписів.