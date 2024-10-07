Умер бывший заместитель Филатова Михаил Лысенко

В машине скорой умер бывший заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Он не пережил второго инфаркта.

Борис Филатов написал, что трагедия произошла 6 октября. Мэр рассказал, что Михаил Лысенко более полугода назад уволился и отказался от депутатства.

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Что известно о смерти Михаила Лысенко

Миши больше нет с нами. Вчера (6 октября – 24 Канал) он умер прямо в карете скорой помощи, не приходя в сознание. Врачи боролись за его жизнь, сколько могли. Сердце не выдержало,

– написал Филатов.

Он добавил, что Михаил "горел на работе" в прямом и переносном смысле слова.

"Еще четыре года назад он уже перенес один инфаркт, но это его не останавливало. Плюс здоровья не добавляли бесконечные (и безрезультатные) уголовные преследования, обыски и суды", – рассказал Филатов.

По его словам, последний обыск у Михаила провели в эту субботу, то есть 5 октября.

Мэр Днепра отметил, что в последнее время Михаил "сильно сдал", еще и перенес сложнейшую операцию на позвоночнике.

"Более полугода назад он уволился и отказался от депутатства... Миша, прости меня. За то, что был безжалостен к тебе, как и к себе. И за то, что мы не смогли тебя уберечь", – подытожил Филатов.

Важно. Михаила Лысенко отстранили от должности в июне 2023 года. Тогда велось служебное расследование. Начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что кадровые изменения связаны с ненадлежащим состоянием укрытий в городе.