Борис Філатов написав, що трагедія трапилась 6 жовтня. Мер розповів, що Михайло Лисенко понад пів року тому звільнився і відмовився від депутатства.

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Що відомо про смерть Михайла Лисенка

Міші більше немає з нами. Вчора (6 жовтня – 24 Канал) він помер прямо в кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями. Лікарі боролися за його життя, скільки могли. Серце не витримало,

– написав Філатов.

Він додав, що Михайло "горів на роботі" в прямому та переносному значенні слова.

"Ще чотири роки тому він уже переніс один інфаркт, але це його не зупиняло. Плюс здоров'я не додавали нескінченні (і безрезультатні) кримінальні переслідування, обшуки та суди", – розповів Філатов.

За його словами, останній обшук в Михайла провели цієї суботи, тобто 5 жовтня.

Мер Дніпра зауважив, що останнім часом Михайло "сильно здав", ще й переніс найскладнішу операцію на хребті.

"Понад пів року тому він звільнився і відмовився від депутатства… Мишко, пробач мені. За те, що був безжальний до тебе, як і до себе. І через те, що ми не змогли тебе вберегти", – підсумував Філатов.

Важливо. Михайла Лисенка усунули від посади у червні 2023 року. Тоді велось службове розслідування. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що кадрові зміни пов'язані з неналежним станом укриттів в місті.