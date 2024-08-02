Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про посилення відповідальності за публічні образи від посадовців. Йдеться про неодноразові нецензурні висловлювання від Бориса Філатова на адресу громадян.

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Президент відповів на петицію щодо Філатова

Володимир Зеленський зазначив, що встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки посадовцями потребує попереднього ретельного дослідження, зокрема, щодо ступеня суспільної небезпеки.

Глава держави додав, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт "Про місцевий референдум", у якому, зокрема, пропонують за допомогою референдумів достроково припиняти повноваження місцевих посадовців.

Президент окремо подякував українцям за активну громадянську позицію у питанні зміцнення професійно-етичних норм поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців.

Переконаний, що високий авторитет публічної служби є важливою ознакою демократичного суспільства,

– зазначив глава держави.

Наразі на розгляді парламенту також перебуває законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби", положеннями якого, серед іншого, є удосконалення засад притягнення держслужбовців до дисциплінарної відповідальності.

До слова, раніше Володимир Зеленський також відповів на петицію щодо бронювання далекобійників. Президент у відповіді зазначив, що він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати це питання.