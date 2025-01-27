Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на волонтерский проект "Недописанные". Он встал на защиту Украины в феврале 2022 года, выбрав позывной "Небо".

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"Небо теперь на небе"

До начала полномасштабной войны Михаил был известен как талантливый поэт и музыкант. Он окончил факультет филологии и журналистики Тернопольского национального университета имени В. Гнатюка, писал стихи и песни, выступал с концертами. В 2023 году свет увидел его первый поэтический сборник "Вселенная тысячи мечтаний".

Своим примером Михаил показал, как любовь к родине проявляется в самые тяжелые времена. Друзья и коллеги вспоминают его как искреннего, вдохновенного и мужественного человека.

Друзья, собратья и знакомые делятся в социальных сетях его творчеством и теплыми воспоминаниями.

"Небо теперь на небе! Война забрала моего друга и названного братика – Михаила Микуся. Вечная память и слава тебе, Воин",

– написала его подруга Марьяна Янчук.

Журналист Авис Вин пишет, что до сих пор не верит в незавершенные разговоры с Михаилом. Он отмечает, что Михаил был не только чрезвычайно талантливым человеком, но и настоящим героем.