Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Первый Городской. Кривой Рог". Мужчине было 32 года.

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Защищал Украину до последнего вздоха

Мужчина, служивший в составе 71-й отдельной егерской бригады, до последнего вздоха защищал родную землю от оккупантов.

Был мужественным воином, который неоднократно рисковал своей жизнью ради нашей свободы и спокойствия. Вечная память и уважение Герою. Память о погибшем навсегда останется в сердцах криворожан,

– говорится в сообщении.

Напомним, 22 января на фронте погиб кинорежиссер Станислав Притула. Известный кинохудожник и экс-начальник управления госрегулирования в Госкино стал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения.

Во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области 16 января погиб воин из Кураховской громады Виталий Куцевалов, ему было 25 лет.

Прикрывая отход собратьев в Волчанске в мае 2024 года погиб командир штурмовой группы ГУР Константин Жук с позывным "Нельсон". Об этом стало известно только в январе 2025 года. 68-летний полковник до войны был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского Пласта.